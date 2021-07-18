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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi bayrama hazır

İHA

Osmangazi bayrama hazır

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde rahat ve huzurlu bir Kurban Bayramı yaşanması için gereken tedbirleri aldı. Türkiye’nin en büyük ve en hijyenik kurban satış tesisi ile büyük bir ihtiyacı gideren Osmangazi Belediyesi, bayram süresince 980 personel ile 7/24 hizmet verecek.
Osmangazi Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını rahat ve hijyenik ortamda kesebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kurban ibadeti yerine getirilirken kimsenin zarar görmemesi ve bayramın en güzel şekilde geçmesi için belediye olarak ilgili birimlerle kesintisiz hizmet vereceklerini söyledi. Başkan Dündar, bayram süresince 980 personelin tam mesai yapacağını belirtirken, Osmangazi genelinde belirledikleri 19 ayrı hijyenik ortamda veteriner gözetiminde kurban kesimi yapılacağını kaydetti. Osmangazi’de Veysel Karani ve Geçit mahallelerinden kurban satış yerlerinde yaklaşık 8 bin büyükbaş, 12 bin küçükbaş olmak üzere 20 bine yakın kurbanlık satıldığını belirten Başkan Dündar, “İlçemizdeki 19 farklı pazar yerinin kurban kesimi için tüm temizlik ve altyapı çalışmalarını tamamladık. Bu kapsamda vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli kesim yapabilmesi için 980 personel ve 112 araçla bayram süresince vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” dedi.
Kurban kesimi esnasında çevre temizliğine dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizen Başkan Dündar, “Bu süreçte havaların sıcak olması sebebiyle çevre temizliği hassasiyetini daha üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Bundan dolayı tüm hemşehrilerimin önce kendi evine ve sokağına sahip çıkması, kurban atıklarının çöp kutularına veya ulu orta atılmasına müsaade etmemeleri, böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarında 444 16 01 ve 270 70 88 numaralı telefonlara şikayetlerini bildirmelerini rica ediyorum. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum” diye konuştu.
Başkan Dündar, ayrıca kurbanlıkların hijyenik ortamda kesimlerini sağlamak için Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir Kurban Denetim Komisyonu kurduklarını, bu komisyonun kurban satış ve kesim yerlerini bayram boyunca denetleyeceklerini dile getirdi. Dündar, Kurban Bayramı süresince 81 çöp kamyonu, 11 kamyon, 11 tanker, 7 süpürge aracı, 2 sıcak buharlı yıkama aracının yanı sıra, 63 zabıta, 16 motorize zabıta ekibi, 2 veteriner hekim olmak üzere toplam 980 personel ile bayram boyunca 7/24 hizmet vereceklerini bildirdi.
Osmangazi ilçesinde; Bağlarbaşı, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Dikkaldırım, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli, Geçit Mahallesi Gündüz Sokak, Geçit Mahallesi Şehit Er Bahattin Gündüzlü ve 1. Gedik Sokak arası, SoğanlıÇirişhane, Soğanlı, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı ve Panayır Mahallerindeki pazar alanları olmak üzere 19 farklı noktada kurban kesim yeri belirlendi.

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