Gemlik sahillerinde yine müsilaj kabusu

Bursa'nın Marmara denizine kıyısı olan Gemlik sahillerinde yine müsilaj görüldü.

Gemlik Körfez’i çevresindeki Kumla, Narlı, Kurşunlu, Gemsaz ve Kumsaz sahiline dalgaların getirdiği müsilaj yine görüldü. Bir süredir temizleme çalışmalarının yapıldığı ve ortadan kaybolan deniz salyasının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti.

Doğa olayı mı yoksa kirlilik mi çeşitli çevrelerce halen tartışılan salya tabakası deniz üzerindeki kötü görüntüsünün yanı sıra deniz dibindeki doğal hayatı da olumsuz etkiliyor. Denizin dibini balıkçı ağı gibi saran salya tabakasına takılan balıklar bir süre sonra oldukları yerde ölüyor. Körfezde profesyonel dalgıçların su altında çektiği görüntüler olayın ciddiyetini gözler önüne sererken gökyüzünden drone ile çekilen görüntüler ise tabakanın etkili olduğu alanın genişliğini ortaya koyuyor.

Salyanın sebebinin denize arıtılmadan deşarj edilen evsel atıklar ve sanayi atıkları olduğunu iddia eden bazı kesimler ise arıtma tesislerinin azlığına ve mevcut olanların ise randımanlı çalışmadığına dikkat çekiyor.

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