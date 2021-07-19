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Ayının saldırısına uğradı, yüzüne ışık tuttu... Uludağ'da turistin korku dolu anları Çöp atacağı sırada ortaya çıkan ayıdan korkan turist hayvanın yüzüne ışık tutup kaçtı

İHA

Ayının saldırısına uğradı, yüzüne ışık tuttu... Uludağ'da turistin korku dolu anları Çöp atacağı sırada ortaya çıkan ayıdan korkan turist hayvanın yüzüne ışık tutup kaçtı

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a tatile gelen turist, çöp atacağı sırada karşısına çıkan ayıyı görünce hayvanın yüzüne ışık tutarak kaçtı. O anlar kameralara yansıdı. Sarıalan'daki ayı ve yavruları geçtiğimiz günlerde çöp konteynerini devirirken de görüntülenmişti.
Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'ın eteklerinde bulunan Sarıalan'a tatile gelen Lübnan'lı turist, çöp atmaya gittiği konteynerin yanında ayıyı görünce ne yapacağını şaşırdı. Başta sakin olmaya çalışan turist daha sonra ayı hareket etmeye başlayınca elindeki ışığı ayının yüzüne bakarak kaçmaya başladı.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Ayı ailesi Sarıalan'da yerleşim bölgesinde zaman zaman ilginç şekilde görüntüleniyor. 10 gün önce ay yavrularıyla yiyecek aramaya gelen anne ayı çöp konteynerini devirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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