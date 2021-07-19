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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’de kurban hazırlıkları sürüyor

İHA

İnegöl’de kurban hazırlıkları sürüyor

İnegöl Belediyesi, kurban bayramı öncesi muhtarlardan ve çiftliklerden gelen talepler üzerine kırsal mahalleler ağırlıklı olmak üzere 70 ayrı noktada kurban atıklarının toplanması için kurban çukuru açtı.
Kurban bayramına ilişkin hazırlıklarını sürdüren İnegöl Belediyesi, bu kapsamda kurban atıklarının toplanması adına ağırlıklı olarak kırsal mahalleler olmak üzere 70 ayrı noktada kurban çukuru oluşturdu. Aynı zamanda 14 ekiple kurban atıklarını toplama çalışması da yapacak olan İnegöl Belediyesi, dileyen vatandaşların kurban çukurlarını da kullanabileceğini ifade etti.
Yapılan açıklamada kurban çukurlarının yerleri şöyle sıralandı: “Çeltikçi dere yanı sokak, Kozluca yolu uygun çiftlik, İsaören yoğurtçu çiftlik, Eski Hocaköy yolu yıldız çiftlik, Hocaköy yolu fatih balcı çiftlik, Ahmet Türkel çevre yolu Kalkancı çiftlik, Ahmet Türkel Çevre Yolu Selimin çiftlik, Hocaköy yolu büyük çiftlik, Dağ yolu sokak kümeevler çiftlik, Deydinler yolu zot kadir çiftlik, Eski kulaca yolu sınırtaş arkası çiftlik, Mesudiye mezarlık yolu yurttaş çiftlik, Çeltikçi 5725. Sokak Yusuf çiftlik, Ahmet Türkel çevre yolu gasılhane karşısı 2 çiftlik, Çeltikçi dere yanı kırcalı yapı arkası murat çiftlik, Çeltikçi Orçam yanı yavuz çiftlik, Hocaköy yeni cami altı sırımlar mevki Mehmet araz çiftlik, Yeni Hoca köy yolu Kasapoğlu çiftlik, Mahmudiye mahallesi cengiz sokak sonu Saim çiftlik, Mahmudiye mahallesi cengiz sokak sonu Şaban çiftlik, İclaliye köyü, Cemiyet köyü, Olukman, Dömez, Akbaşlar, Şipali, Tekke, Karalar, Halhalca, Çavuşköy, Sungurpaşa, Karagölet, Boğazköy, Hamzabey, Süpürtü, Aşağıballık, Yukarıballık, Dipsizgöl, Bahçekaya, Eskibahçekaya, Bilalköy, Kulaca, Çayyaka, İsaören, Deydinler, Muratbey, Ortaköy, Yiğitköy, Kayapınar, Kıran, Karakadı, Güzelyurt, Kurşunlu, Küçükyenice, Eymir, Süpürtü, Hacıkara, Tahtaköprü, Tüfekçikonak, Karacakaya, Yeniköy, İhsaniye, Gündüzlü, Yeniceköy, Suluköy, Turgutalp, Esenköy, Cerrah, Edebey ve Kalburt.”
Öte yandan, Yeniceköy ve Cerrah bölgesinde açılacak 9 adet kurban çukurunun detaylı adresleri ise şöyle: Yeniceköy; 500 evler otobüs durağı yanı, 1000 evler çamlık pide karşısı, Karşıyaka Caddesi, Çağlayan Okul karşısı. Cerrah; Edebey Caddesi sonu, Terminal Caddesi sonu, Dere Çınar karşısı dere boyu, Kiremitlik Caddesi sonu, Kalburt yolu üzeri Cerrah Ürün Toplama Merkezi Karşısı.
Kurban çukurlarının yaz aylarında sıcaklıkların yüksek olması ve koku sorunu oluşturmaması adına bayramın 2’nci günü (21 Temmuz Çarşamba) sabah saatleri itibariyle kapatılmaya başlayacağı ifade edildi.
Kurban çukurlarının yanı sıra, merkez mahallelerde 153 Çözüm Merkezi’ni arayan vatandaşların kurban atıkları ücretsiz olarak adreslerinden alınacak.

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