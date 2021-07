Bursa Emniyet Spor'dan gururlandıran performans

Bursa Emniyet Spor Kulübü, Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonasından başarıyla döndü.

Medicana Hastenesi sponsorluğunda 1 sporcu ile katılan Bursa Emniyet Spor Boks Takımın, Ankara'da düzenlenen 15 Temmuz boks turnuvasından şampiyon olarak döndü. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Halit Daş’ı tebrik eden Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dr. Remzi Karşı, sağlık grubu olarak her zaman spor ve sporcunun yanında olduklarını söyledi. Karşı, "Hastane olarak spor ve sanatın yanında her zaman olmayı planlıyoruz. Bu tür organizasyonların sağlık sponsorluğunu üstlenerek destek oluyoruz. Her şeyin başı sağlıktır. Ancak sanat ve sporunda sağlıklı bir toplumun gelişiminde çok destekleyici olduğunun da farkındayız. Bu sebeple bu tur organizasyonların en büyük destekçisi olmaya her zaman devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.