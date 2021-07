Başkan Gürkan’dan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Gürkan, mesajında: “Sevdiklerimizin sağlığı için sevdiklerimizden ayrı kaldığımız zor günlerin ardından çok şükür ki bayram sevincini tam manasıyla paylaşmaya çalışıyoruz. Bursa Halkı’na ve tüm Türkiye’ye kendimiz ve sevdiklerimiz için hijyen ve trafik kurallarına uyduğumuz, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir bayram diliyorum” dedi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, yazılı olarak yayımladığı mesajında, “Pandemi ile mücadele sürecinin ardından yeni serbesti dönemi ile birlikte ilk defa eş, dost, akrabanın bir araya gelebileceği, bayram coşkusunu yüz yüze paylaşabileceği ilk bayramın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevdiklerimizin sağlığı için sevdiklerimizden ayrı kaldığımız, birbirimizi korumak için evlerimizde vakit geçirdiğimiz zor günlerin ardından çok şükür ki yeniden ‘Bayram’ ediyoruz Bursa Halkı’na ve tüm Türkiye’ye kendimiz ve sevdiklerimiz için hijyen ve trafik kurallarına uyduğumuz, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir bayram diliyorum” ifadelerini kullandı.

Dayanışmanın, yardımseverliğin, huzurun ve bereketin kutlu bir tezahürü olan Kurban Bayramı’nın sevgiyi, akrabalık ve komşuluk bağlarını kenetleyen, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin gülmesine vesile olan huzur ve hakkaniyet kapısı olduğunu belirten Başkan Gürkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler biliyoruz ki İslamiyet her zaman mazlumu ve mağduru, yoksulu, yetimi ve öksüzü koruyup kollamayı öğütler. Komşusu aç iken tok yatmayı asla kabul etmeyen bir Peygamberin ümmeti olarak, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Dünya’nın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, mezhebine, meşrebine, etnik kimliğine bakmadan el uzatıyoruz.Bayramların ülkemizin ve dünyanın her köşesinde ‘bayram’ olabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Allah’tan bu mübarek bayramın, ülkemiz, milletimiz, Türkİslam Alemi ve bütün insanlık için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, Bursalı Hemşehrilerimizin, tüm Türkiye’nin ve İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı tebrik, hep birlikte daha nice bayram gibi bayramlara erişebilmemizi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

