TECO Karacabey Belediyespor, transfere devam ediyor

TFF 2. Lig’de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Turgutluspor'dan orta saha oyuncusu Muhammed Rıdvan Özdemir’i transfer ederken, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan kaleci Hüseyin Arslan ile de sözleşme uzattı.

Karacabey Belediyespor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Rudvan Özdemir ile 1 senelik, kaleci Hüseyin Arslan ile 3 senelik sözleşme imzaladı. Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkiine Turgutluspor’dan Muhammed Rıdvan Özdemir’i transfer ettik. Geçtiğimiz sezon kadromuzda yer alan kaleci Hüseyin Arslan ile sözleşme uzattık. Transferler her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

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