Başkan Yılmaz’dan Münevver Teyze’ye bayram ziyareti

İnsan Merkezli Belediyecilik anlayışla çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi; engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarını yalnız bırakmıyor. Son 2 yılda, ihtiyaç sahibi 77 vatandaşa hasta yatağı desteğinde bulunan Yıldırım Belediyesi, geçtiğimiz ay da ilerleyen yaşı nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen Münevver Atak’a hasta karyolası hediye etmişti. Belediye ekiplerinin adresine kadar getirip kurdukları yatakla birlikte günlük yaşamı kolaylaşan Münevver Teyze, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı evine davet etmişti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Kurban Bayramı’nın birinci günü Münevver Teyze’yi ziyaret etti. Münevver Teyze ve ailesinin bayramını kutlayan Başkan Oktay Yılmaz, “Yatalak durumda olan Münevver teyzemizin yakınları Belediyemizin Çağrı Merkezi’nden bizlere ulaşıp, bir hasta yatağına ihtiyaç duyduklarını belirtmişti. Münevver teyzemizin rahat etmesi ve günlük yaşamının kolaylaşması için kendisine bir hasta yatağı hediye etmiştik. Sağ olsun o zaman kendisi bize selam gönderip, evine davet etmişti. Biz de bu davete icabet edip, hem teyzemizin bayramını kutlayalım hem de bir ihtiyacı olup olmadığını soralım istedik. Elimizden geldiğince, tüm hastalarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya gayret ediyoruz. Belediyecilik gönül işidir. Elbette kenti imar ediyoruz, yollar, parklar, tesisler yapıyoruz. Ancak bizim önceliğimiz gönülleri yapmak. Rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getirirken, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize de destek olacağız. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Yıldırım için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Oktay Yılmaz’ın ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Münevver Teyze ise; “Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Görevini kusursuz yapan bir başkan kendisi. Böyle bir başkan zor bulunur” diye konuştu. Başkan Yılmaz’a teşekkür eden Münevver Atak’ın ailesi de, “Başkanımız halkın içinden biri. Kapı kapı gezip vatandaşların dertleriyle ilgileniyor. Biz onu ailemizin bir parçası olarak görüyoruz” ifadelerini kullandılar.

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