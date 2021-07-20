Anne ve 3 yavru kedi yangından böyle kurtarıldı Dumandan etkilenen kediler veterinere götürülürken, 1 yavru kedinin aranmasına ise devam ediliyor

Bursa’da bir iş merkezinin çatı katında çıkan yangında, dumandan etkilenen anne ve 3 yavru kedi itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu ile kurtarıldı. Anne ve 3 yavru kedi veterinere götürülürken, 1 yavru kediye ise ulaşılmaya çalışılıyor.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nurettin Yavuz Hüsey İş Merkezinin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.U. ve arkadaşlarının işlettiği saç tasarım merkezinde henüz nasıl çıktığı bilinmeyen yangında alevler çatı katından yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İş merkezinin çatı katında başlayan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, ilk olarak iş merkezinin arka girişindeki kapının camını kırdı. 5 katlı binanın çatısındaki alevlere merdivenli itfaiye ekipleri müdahale ederken, evin içerisinde mahsur kalan anne ve 4 yavru kedi zor anlar yaşadı. Anne kedinin balkona çıkarak nefes almaya çalışması saniye saniye kameralara yansırken, 4 yavru kedi ise kendilerini korumak için sağa sola dağıldı. Üst kata oksijen tüpleriyle çıkan itfaiye ekipleri, çelik kapıyı kırıp içeri girdi.

Alevler söndürülürken, anne kedi ve 3 yavru kedi bulundukları yerden kurtarıldı. 1 yavru kedi ise saklandığı yerde bulunamadı. Sahiplerinin kucağında aşağı indirilen kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kediler sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.

Saklandığı yerde bulunamayan 1 yavru kedinin aranmasına devam edilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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