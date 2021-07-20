Hamile eşinin gözü önünde boğuldu



Ezgi ATAVYavuz YILMAZ/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)BURSA´da hamile eşi ile çay kenarına pikniğe giden Halil Sevil (43), serinlemek için girdiği suda akıntıyla sürüklenerek kayboldu. Sevil´in cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı.

Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi Kocasu Çayı´nın bulunduğu alana hamile eşiyle gelen Halil Sevil, birlikte piknik yaptı. Halil Sevil, bir süre sonra serinlemek için suya girdi. Akıntıyla sürüklenen Halil Sevil´in gözden kaybolduğunu gören eşi, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada Sevil´i bulamayınca durumu aramakurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı polis dalgıçlar ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çaya giren polis dalgıçlar, 2 saatlik aramanın ardından Sevil´in cansız bedenini suyun dibinde buldu. Kıyıya çıkarılan Sevil´in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Yenişehir Ezgi ATAVYavuz YILMAZ

2021-07-20 21:41:51



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