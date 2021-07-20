Serinlemek için girdiği suda boğuldu

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Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çayırlı köyünde birkişi serinlemek için girdiği Kocasu'da boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesine bağlı Çayır Mahallesi'ndeki Kocasu'ya gelen Halil Sevil (43) burada girdiği suda boğularak hayatını kaybetti. İnegöl'e bağlı Yenice ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen Sevim'in 3 saat süren arama sonucunda Sevil'in cansız bedenine ulaşıldı.

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