Bursa’da mezarlık ziyaretçilerine ücretsiz çiçek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamitler, Erdoğanköy ve Hasköy Kent Mezarlıklarında ziyaretçilere 3 bin 125 kasa çiçek dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi, kurban bayramında yakınlarının kabirlerini ziyaret eden Bursalılara ücretsiz kasa kasa begonya çiçekleri dağıttı. Tarım AŞ ile birlikte organize edilen dağıtımda çiçekleri alan vatandaşlar, yakınlarının kabirleri üzerine özenle dikti. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın mezarların daha bakımlı ve temiz hale gelmesini sağlamak amacıyla erken saatlerde başladığı etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bursa Kent Mezarlığı’nın yanı sıra Erdoğanköy ve Hasköy Kent Mezarlığı ile Alacahırka, Pınarbaşı ve Emirsultan, mezarlıklarında gerçekleştirilen etkinlikte toplam 3 bin 125 kasa çiçek dağıtılmış oldu.

Çiçek dağıtımında vatandaşlarla sohbet eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Bursa genelinde tüm mezarlıkların bayram ziyaretleri için özenle hazırlandığını hatırlatarak, vatandaşların huzur ve güven içinde kabir ziyaretlerini gerçekleştirebileceklerini söyledi.

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