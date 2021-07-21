Bursa’da esrarengiz patlama sonucu 1 kişi yaralandı Nedeni sonradan anlaşılan patlamanın şüphelisi saklandığı evinde gözaltına alındı

Bursa’da sokağın ortasında aniden meydana gelen patlama sonucu kahvede oturan 1 kişi sırtından yaralandı. Patlama sonrası harekete geçen polis ekipleri, patlamanın nedeninin pompalı tüfekten çıkan fişek olduğunu belirledi. Şüpheli, kısa sürede saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Kasap Hüseyin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağın girişinde bulunan kahvede oturan vatandaşlar, 3 kez üste üste patlama sesi duydu. Patlamanın nereden geldiğini anlayamayan vatandaşlar sonrasında sokağa düşen ne olduğu belirlenemeyen bir cismin patlaması sonucu kaçışmaya başladı. O sırada kahvede oturan 47 yaşındaki Aydın Yıldız sırtının çeşitli bölgelerinden yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Yıldız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Esrarengiz patlama sonucu olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi sokağın her iki noktasında ve çevresinde geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı. Sokağın giriş ve çıkışları trafiğe kapanırken Olay Yeri İnceleme ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. İlk olarak patlayan maddeyi tespit etmeye çalışan ekipler çevrede delilleri toplamaya başladı. Çöpün kenarında ve sokağın ortasında bulunan ve patlama sonucu etrafa saçılan materyalleri toplayan ekipler patlamanın nedeninin pompalı tüfekten çıkan fişek olduğunu belirledi. Çevredeki apartmanlardan tüfekle atıldığını belirleyen ekipler patlamanın olduğu binanın önündeki apartmana girerek şüpheliyi saklandığı evde gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli 22 yaşındaki H.İ.Y. suç aleti tek kırma tüfekle birlikte ifadesi alınmak üzere Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Tüfek ise incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olay Yeri İnceleme ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından sokak tekrardan araç ve yaya trafiğine açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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