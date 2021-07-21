Başkan Yılmaz'dan hastane ve huzurevi bayram ziyareti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bayramın ikinci günü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ardından da Kaplıkaya Huzurevini ziyaret etti.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyareti kapsamında, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir’le görüşen Başkan Oktay Yılmaz daha sonra sağlık çalışanları ve hastaların bayramını kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte sağlık çalışanlarına çiçek hediye eden Başkan Yılmaz, “Bayram, tatil, hafta sonu demeden fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımızı ziyaret edip bayramlarını kutladık. Özellikle, salgın döneminde büyük özveri ile görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret edip, hem acil şifalar diledik hem de bayramlarını tebrik ettik” ifadelerini kullandı.

Hastane ziyaretinin ardından Huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayan Başkan Oktay Yılmaz, “Büyüklerimizin başımızın tacıdır. Sizlerin rahatı, mutluluğu ve huzuru için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Huzurevimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da destek oluyoruz. Bugün de hem bayramınızı kutlamaya hem de hayır dualarınızı almaya geldik. Sizlerin dualarına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, salgın kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte bu yaz huzurevi sakinlerine yönelik İznik ve Gölyazı gibi tarihi turistik mekânlara geziler düzenleyeceklerinin müjdesini verip, “Unutmayın sizin huzurunuz ve mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Sizin mutlu olmanız için ekibimizle birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki bazı eksik ve aksaklıklar olabilir, ancak onları da en kısa zamanda düzeltmek için elimizden geleni yaparız. Sizin hayır duanızı almak bizim için çok önemli” dedi.

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