Mudanya protokolü bayramlaştı

Kurban Bayramı dolayısıyla Mudanya ilçe protokolü, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar ile bayramlaşma programı Polis Lokalinde gerçekleşti.

Mudanya Polis Lokali’nde düzenlenen bayramlaşma programına Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya Belediye Başkan Vekili Ali Polat, Mudanya İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Ercan yavuz, SG Gv.Asb. Kd. Bçvş İ. Emre Yazar yanı sıra siyasi parti temsilcileri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Polis Lokalinde gerçekleşen bayramlaşma töreninin ardından protokol üyeleri Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mudanya Hastanesini ziyaret ederek burada nöbette olan personelle bayramlaştı.

Tüm Mudanyalıların bayramını kutlayan İlçe Kaymakamı Faik Oktay Sözer, bayramın huzur içinde geçmesini diledi.

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