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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti ailesi bayramlaştı

İHA

AK Parti ailesi bayramlaştı

AK Parti Bursa İl Teşkilatı bayramlaşma töreninde bir araya geldi.
Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen bayramlaşma törenine AK Parti Bursa milletvekilleri, vatandaşlar, STK başkanları ve diğer siyasi partilerin il başkanları da katıldı. Korona virüs kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen bayramlaşmada kalabalığa seslenen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti teşkilatı olarak çok büyük ve güçlü bir aile olduklarını söyledi. Gürkan, "Göreve geldiğimiz an itibari ile yolumuz da yönümüz de belliydi. Azalmadan çoğalacağız dedik. Dilde, fikirde, gönülde birlik olacağız dedik. Öyle de oluyor inşallah. Dünden bugüne her bir teşkilat ferdimizle birlikte yürümekten şeref ve onur duyuyoruz. Çözüm merkezi olacağız, hizmet ve çözüm için engel tanımayacağız dedik. Pandemi dolayısıyla kucaklaşamadığımız günlerde yaşadığımız Ramazan Bayramı’nda Türkiye’nin en büyük sanal bayramını gerçekleştirdik. 'Bakkal amca' projesiyle ihtiyaç sahibi kardeşlerimize can suyu olurken, pandemi şartlarından etkilenen küçük esnafımızın da yanında olduk. Bu bayram da konfeksiyon esnafımızla aynı çalışmayı yürütüyoruz. Tüm dünya ile birlikte yaşadığımız pandemi sürecinde şüphesiz ki teşkilat mensuplarımızla arzu ettiğimiz kadar yüz yüze görüşemedik. Ama ilk günkü sevgi ve muhabbetle özlemlerimizi kalbimizde biriktirdik. Bizler, demokrasimizle, ekonomimizle, dış politikamızla, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarana kadar yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hedefimiz, bizden sonraki nesillere, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakmaktır" diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ise, “Aldığımız tedbirlerle şimdilerde açık mekanlarda bir araya geliyoruz. İnşallah aşılamalarla birlikte eski dönemlere geçeriz. Büyük meydan okumalara göğüs gerdik. Geriye baktığımızda neler yaptığımız ortadadır. İleriye dönük hedeflere baktığımızda alacağımız yol çok uzundur. Çok işimiz var. Bizim hedeflerimiz belli. Bölgesel barış ve huzuru sağlayacağız. Bunu içeride koyduğumuz hedeflere ulaşarak başarabiliriz. Dünyanın gelişmiş 10 ülkesi arasına sokmak için yapmamız gereken varsa yapacağız. Hepimizin katkısı olması gerekiyor” dedi.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da, “Büyük ve güçlü bir lidere sahip olduğumuzu herkes çok iyi biliyor. Dünyaya parmak ısırtan bir ülke olduk. Bu süreçte bizi güçlendirdi. Tabi ki sıkıntılarımız oldu. 86 yıl sonra bu ülkede Ayasofya'yı hizmete açtık. 40 yıl sonra Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturduk. Türkiye üzerine düşeni her zaman yapıyor. Avrupa'nın gözünden görenler hep kaybedecektir. Bu ülkeyi daha ferah seviyesine çıkarmak için gece gündüz çalışacağız” şeklinde konuştu.
Önceki dönem bakanlarından Faruk Çelik ise, “Ömür çok kısadır. Doğduğunuzda kulağınıza okunan ezan ile cenaze namazı arasında geçen zamandır. Bunun için yoldan çıkmamak lazım. Kırmaya, dökmeye, gıybete, fitneye, afra ve tafraya gerek yok. AK Parti'liler, ayağınızı yerden kesmeyin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi tevazudan sakın ayrılmayın. Aman ne olur makamdan güç almayın, makama güç veren olun. Neyi nereye koyacağımızı iyi bilelim. Maddeyi ve dünyayı kalbimize koymayalım. Maddeyi ve dünyayı cebimize koyalım ki, istediğimiz zaman atabilelim” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Bayramlar birliğin ve dirliğin sembolüdür. Yardımlaşma bugünlerde daha da güçlenir. Akraba komşu ve sevdiklerinizle bir araya geliriz. 3 bayramdır online bayram kutlamaları yaptık. Hala tedbirler devam ediyor olsa da birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanında verdiğimiz mücadeleyi herkes çok iyi görüyor. Güçlü bir devlet güçlü bir ittifakla salgında yeni bir dönem başladı. Bu zor sürece rağmen birliğimizi ve beraberliğimizi kaybetmememiz gerekiyor. Gönül belediyeciliğinde gönülleri fethetmemiz gerekiyor” diye konuştu.
Konuşmaların ardından salgın kurallarına göre bayramlaşıldı.

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