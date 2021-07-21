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Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, Amerikalı İş İnsanı 'ağalık unvanı'nı devraldı

DHA

Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, Amerikalı İş İnsanı 'ağalık unvanı'nı devraldı


Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA'nın Altınova ilçesinde düzenlenen 114'üncü Fevziye Köyü Muhtarlığı Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde İsmail Koç, başpehlivanlık için Nedim Gürel ile mücadelesini kazanarak başpehlivan oldu. Ağalık unvanını ise Amerikalı iş insanı Douglas Parks devraldı.
Yalova'nın Altınova İlçesi Fevziye Köyü'nde düzenlenen 114'üncü Fevziye Köyü Muhtarlığı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde pehlivanlar er meydanına çıktı. 500 güreşçin katıldığı tarihi güreşlerde  finalde İsmail Koç ve Nedim Gürel başpehlivanlık için kıyasıya mücadele verdi. Rakibini yenen İsmail Koç, tarihi güreşlerde başpehlivanlığa ulaşan isim oldu.
AĞALIK ÜNVANINI AMERİKALI İŞ İNSANI DEVRALDI
Öte yandan tarihi güreşlerde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini ise DowAksa Ceo´su Douglas Parks aldı. Son 7 güreşte ağalık yapan Orbay Tuna, ağalığını DowAksa Ceo´su Douglas Parks´a teslim etti. Tuna ve Parks er meydanında dolaşarak seyircileri selamladı.  Daha sonra konuşma yapan Orbay Tuna, Kafkasya´dan gelen halkın kurduğu Fevziye köyünde güreşlerin yöre halkının kaynaşması amacıyla başladığını söyledi. Güreş müsabakalarının kaynaşma açısından önemine değinen Tuna "Bu güreşlerin çok büyük etkisi var. Hepimiz biriz, birliğimizi ortaya koyuyor bu güreşler. Yalova´ya çok büyük bir yatırım yapmış Amerikalı  bir şirketin CEO´su ile bu konuda sohbet ederken `Madem Çerkesler böyle burada halkla kaynaştı, bu güreşler bunlara vesile  oldu, biz de buradaki halkla kaynaşmak istiyoruz. Çok büyük bir yatırım yaptık. Bu halkın bizi tanımasını, bilmesini istiyoruz. O yüzden biz de bu güreşlere destek olalım´ dediler. Bu sene ağalığı DowAksa Ceo´su Amerikalı Doaglas Park devralıyor. İnşallah bir süre ağalık onda devam ettikten sonra ağalığa kimse talip çıkmazsa talip oluruz" dedi.
"TÜRKİYE'DE TÜRK OLABİLMEK İÇİN GÜREŞİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUM"
Gelecek yılın güreş ağası olan Douglas Park ise 2012´den beri DowAksa´nın Yalova´da faaliyet gösterdiğini ve bu organizasyona destek olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Güreşleri çok seviyorum. Tüm sporları biliyorum ama Türkiye´de Türk olabilmek için güreşin çok önemli olduğunu biliyorum. Güreşlerin başlangıcını, kültürünü çok iyi öğrendim. Çerkeslerin güreşle yerel halkla nasıl kaynaştığını öğrendim. Biz de bu şekilde yerel halkla kaynaşacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2021-07-21 22:08:55

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