Bursaspor ikinci etap kamp için Bolu’ya gitti Yeşil-beyazlı takıma altyapıdan dört yeni isim katıldı

Bursaspor’da kamp çalışmaları için Bolu’ya gitti. Yeşilbeyazlı takıma dört yeni isim katıldı. Bursaspor’un genç futbolcuları, Bilal Güney, Hasan Sabri Karaca, Abdullah Tazgel ve Eren Tunalı da kafilede yer aldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, üçüncü etap çalışmaları için Bolu’ya gitti. Yeşilbeyazlı takım yeni sezon hazırlıklarına Bursa’da başlamış daha sonra da 11 günlük Afyon kampının ardından bayram iznine ayrılmıştı. Bursaspor kafilesi bu kez de Bolu da çalışmalarını sürdürecek. Bursa ekibi, 10 günlük kamp boyunca iki hazırlık maçı yapacak. 27 Temmuz’da Samsunspor’la karşı karşıya gelecek olan yeşilbeyazlı takımın ikinci hazırlık maçı henüz netlik kazanmadı. Bu arada Bursaspor’un altyapısından dört isim de kafileye dahil edildi. Bilal Güney, Hasan Sabri Karaca, Abdullah Tazgel ve Eren Tunalı da A takımla birlikte Bolu’da çalışmalarını sürdürecek.
Bursaspor, 1 Ağustos’ta Bursa’ya dönecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.