Kontrolden çıkan otomobil panelvana çarpıp su kanalına uçtu : 3'ü ağır 5 yaralı

Bursa’da Osmangazi ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan feci kazada yabancı plakalı otomobil panelvan tipi araçla çarpıştıktan sonra su kanalına uçtu. Kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.K idaresindeki K 5258 BM Bulgaristan plakalı otomobil, A.A idaresinde 16 SRM 75 plakalı panelvan araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle K 5258 BM plakalı araç yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Ters dönen otomobilde sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.Ç, Ş.K, Ş.K, ve I.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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