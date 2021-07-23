Takla atıp direğe çarparak durabilen otomobilden sağ çıktılar

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Bursa’da başka bir otomobile çarparak savrulan otomobil takla attı. Aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobilden 2 kişi sağ kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Çalı yolunda meydana geldi. Ana yolda giden otomobil, ara yola dönmek isteyen otomobile çarparak takla attı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerince otomobildeki yaralılar çıkartıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 2 yaralıyı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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