Sanayi üretimi verileri iş dünyasına umut aşıladı Barsiad Başkanı Arif Demirören: "Desteklere yenileri eklenmeli"

BARSİAD Başkanı Arif Demirören, Mayıs’ta sanayi üretiminde görülen artışın yılın geri kalan yarısında toparlanmanın hızlanacağının işareti olduğunu söyledi.

Mayıs ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 40’ı aşıp aylık yüzde 1,5’a yakın oranında artış göstererek beklentileri aştığını kaydeden Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BARSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören, “Üretimde yakalanan başarı, sürdürülebilir olursa kalkınma hedeflerimize erişmemiz mümkün olacaktır” açıklamasını yaptı.

Üreticinin sesine kulak verilsin

Yılın ilk yarısında özellikle ihracat odaklı firmaların pandemi şartlarında inanılmaz başarılar elde ettiğini belirten BARSİAD Başkanı Arif Demirören, “Ülkemizin potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçirmenin yerinde alınmış bir karar olduğunu görmüş olduk. Yılın ilk yarısını başarıyla atlattık. Pandeminin etkisini yavaşlattığı bugünlerde normalleşme adımları atılırken, zorlu süreçlerde bile elde ettiğimiz başarıların meyvelerini toplayacağımızdan eminim. İş dünyası olarak başarıların artarak sürmesi için üreticilerin sesine kulak vererek ek destekleyici kararların alınması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Desteklere yenileri eklenmeli

Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarının üreticiye sağlanan destekler olduğunu da söyleyen Demirören, “Ekonomi yönetimimiz, yılsonu hedefleri doğrultusunda sanayici üzerindeki yükü azaltmak için daha cesur adımlar atmalıdır. Eldeki verilere baktığımızda yılın ikinci yarısında da kapasite artışımızın süreceği anlaşılıyor. Ekonomik kalkınmamıza katkı sunan ve yüksek faiz, enflasyon ve dalgalı kur faktörleriyle mücadele ederek ayakta kalmaya çalışan üreticilerimiz, verilecek ilave desteklere bu süreci daha kolay atlatacaktır. Çözüm odaklı adımlar, ülkemizin önemli sıçramalara imza atması için çok faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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