Gemlik Belediyesi’nin tarıma desteği arazi yollarıyla devam ediyor

Gemlik Belediyesi tarım ile ilgili desteklerini aralıksız sürdürüyor. Daha önce çiftçilerin tarlalarını sulaması için binlerce metre hat çeken, sulama havuzları inşa eden, yüz binlerce yerli tohum fidesini çiftçiyle buluşturan ve çiftçinin dolu afetiyle yere dökülen zeytinini iki kat fazlaya satın alan Gemlik Belediyesi, şimdi de çiftçilerin tarlalarına ulaşabilmesi için arazi yollarını yeniliyor. Gemlik Belediyesi, ilçenin daha önce köy statüsünde olan 17 mahallesindeki ile ilçe merkezindeki arazi yollarını çiftçilerin tarlalarına rahatça ulaşabileceği hale getiriyor.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın talimatıyla Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve muhtarların belirlediği arazi yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Başkan Sertaslan ise “hizmetlerimizi ilçemizin en uzak noktalarına bile ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Hizmetlerimizi en uzak noktaya ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, Gemlik Belediyesi’nin artık çiftçi belediye vizyonunu kazandığını belirterek, “Gemlikli çiftçilerimize gerek yere dökülen zeytinlerini satın alma konusunda gerekse yüz binlerce domates fidesi dağıtarak yardımcı olduk. Çiftçi Malları Koruma Meclisimizin ve muhtarlarımızın belirlediği çiftçimizin arazisine ulaşmak konusundaki şikayeti olan bölgeleri ise kisli malzeme ve greyder aracılığıyla 17 mahallemiz ve Gemlik merkezde düzelterek vatandaşlarımızın sorunlarını giderdik. Gemlik Belediyesi olarak ayrım yapmaksızın bütün mahallelerimize hizmetlerimizi götürmeye devam ediyoruz. Hizmetlerimizi sadece Gemlik Merkez ve köy yerleşik alanları içinde değil, ilçemizin 413 kilometrelik yüz ölçümünün her bir köşesine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kırsal mahallelerimizin en önemli sorunlarından biri olan arazi yollarımızın yanı sıra tüm imkânlarımızla sorunların çözümü noktasında çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Köylerde oturan hemşerilerimizden gelen olumlu geri dönüşler bizleri oldukça memnun ediyor” diyerek sözlerini tamamladı.

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