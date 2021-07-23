Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam ediyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da Bolu kampı devam ediyor. Yeşilbeyazlı takım günün ilk idmanında dayanıklılık çalıştı.
Sezon başı hazırlıklarının üçüncüetabını Bolu'da sürdüren Bursaspor, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman sahada kuvvet çalışmaları ile devam etti. Son bölümde dayanıklılık koşuları yapan yeşilbeyazlılar, sabah antrenmanını tamamladı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavileri devam edildi. Onur Atasayar ise laktat testinden geçti. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.