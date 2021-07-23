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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da deniz keyfi yaparken canından oluyordu

İHA

Bursa’da deniz keyfi yaparken canından oluyordu

Bursa’da Mudanya Kaymakalığı'nın denizde yüzme yasağı aldığı plajda, dün bir genç boğulma tehlikesi geçirdi. Ölümden dönen gencin imdadına vatandaşlar ve sağlık ekipleri yetişti.
Bursa Valiliği şiddetli fırtına uyarısı yaptı. Mudanya Kaymakamlığı ise bugün Eşkel, Eğerce ve Esence plajlarında yüzmeyi yasakladı.
Yasak kararının alındığı Eşkel’de dün akşam saatlerinde bir genç denizde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Su yutan genci fark eden vatandaşlar onu denizden çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Nefes almakta zorlanan genç bir süre hareketsiz uzandıktan sonra kendine geldi. Denize girmek için sahile gelen vatandaşlar olayı meraklı gözlerle izledi. Sağlık ekiplerinin sahile gelmesinin ardından müdahalesi yapılan genç ambulans yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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