Mudanya'nın sahillerinde denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı

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Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bazı plajlarda denize girme yasağı bir gün daha uzatıldı.

Mudanya Kaymakamlığı Eşkel, Eğerce, Mesudiye sahillerinden Karacabey Boğazı'na kadar seyreden sahil şeridinde denize girmeyi olumsuz hava şartları sebebiyle 23 Temmuz'da yasaklamıştı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada yasağın yarın da süreceği bildirildi.

Yasağın diğer günlerde devam edip etmeyeceğinin hava tahminlerine bağlı olacağı bildirildi.

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