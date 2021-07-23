Hayata 6 gün tutunabildi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaatın 3’üncü katından düşerek ağır yaralanan işçi 6 gün sonra hayatını kaybetti.

17 Temmuz günü Yeni Mahalle Şahlan Sokak’taki bir inşaatta çalışan Habip Türeli (18), dengesini kaybederek 3’üncü kattan düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Türeli, ağır yaralandı. Genç işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç, bu sabah hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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