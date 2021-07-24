Kanyon'da ayağı kaydı, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı Bursa'da 4 saat boyunca süren film gibi kurtarma operasyonu

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Bursa'nın Orhaneli İlçesi'nde bulunan Sadağı Kanyonu'na arkadaşlarıyla gezmeye giden Emre Gün (38), ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ayağı kırılan Emre Gün'e arkadaşları düştüğü yere ulaşamayınca arama kurtarma ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden 4 saat sonra çıkarıldı.



Olay saat 18.00 sıralarında Bursa'nın Orhaneli İlçesi'nde bulunan Sadağı Kanyonu'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte kanyona gelen avukat Emre Gün(38), doğa yürüyüşü yaptığı sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü. Ayağı kırılan Gün'e düştüğü yere ulaşamayan arkadaşları hemen jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, Umke, İtfaiye, ve Akut ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu Emre Gün (38) mahsur kaldığı yerden 4 saat süren operasyonla kurtarıldı.



Arama kurtarma ekipleri tarafından çıkartılan Emre Gün (38) Sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.



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