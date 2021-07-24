Sadağı Kanyonu'nda yürürken 3 metre yükseklikten düştü, 4 saat sonra kurtarılabildi

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Osman SAK/ORHANELİ(Bursa),(DHA) BURSA'nın Orhaneli İlçesi'nde bulunan Sadağı Kanyonu'na arkadaşlarıyla gezmeye giden Avukat Emre Gün (38), ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ayağı kırılan Gün'e arkadaşları ulaşamayınca arama kurtarma ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden 4 saat sonra kurtarılabildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bursa'nın Orhaneli İlçesi'nde bulunan Sadağı Kanyonu'nda yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte kanyona gelen Avukat Emre Gün, doğa yürüyüşü yaptığı sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü. Ayağı kırılan Gün'e ulaşamayan arkadaşları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, Umke, İtfaiye, AKUT ve BAKUT ekipleri sevk edildi. Gün, ekiplerin yoğun çabaları sonucu mahsur kaldığı yerden 4 saat sonra kurtarılabildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Emre Gün, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Osman SAK

2021-07-24 02:24:56



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