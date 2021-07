(Özel) Hırsızın iş kazası güldürdü Alarmı duyan acemi hırsız telaş anları kameraya yansıdı

Bursa’da hırsızlık için girdiği demirci dükkanında alarm çalınca nereye kaçacağını şaşıran hırsızın telaş anları işyeri kamerasına anbean yansıdı.

At arabasıyla hırsızlık için geldiği dükkanda keşif yaparken alarmın çalması üzerine telaşa kapılıp kaçan hırsız işyeri sahiplerini önce sinirlendirdi sonra güldürdü. Dükkana girdikten sonra bir süre içerisini gezen ve keşif yapan acemi hırsız gözüne kestirdiği malları almak için dükkanın ortasına doğru yöneldiği esnada alarmın çalmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Telaşa kapılarak kaçmaya çalışan adamın yaşadığı korku ve panik güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Yaşanan olay komik, ancak biraz da can sıkıcı

Dükkanın alarmının çalmasıyla kendisine bildirim giden ve hemen güvenlik kameralarını inceleyen işyeri sahibi Alperen Sağlam, “Öğle saat 1 gibi alarm şirketi beni aradı. Kameraları kontrol ettiğimde bir şey olmadığını gördüm. İçeride kimse yok, kapılarda bir şey yok. Ne olur ne olmaz diye kontrol etmeye geldim. Etrafa baktığımda bir şey göremedim. İçeriye kuş girmiştir ondan çalmıştır alarm diye düşündüm. Bir bardak su içmek için tezgaha yöneldiğimde alt tarafının açık olduğunu gördüm. Paneli levyeyle yarmışlar. Kameraları kontrol ettim içeriden malzeme götürmüşler mi diye. Kayıtları izlediğimde komik bir durumla karşılaştım. Komik ama birazda can sıkıcı bir durum. Bu civarda herkesin iş yerine giriyorlar. Adamın 80 farklı dosyası olduğunu öğrendim. Yine dışarıda ve yine hırsızlık yapıyor” ifadelerini kullandı.

Alarm olmasaydı dükkanı götürürlerdi

Bir süre önce dükkanına yine hırsızların girdiğini ve yaklaşık 50 bin lira zarar ettiğini aktaran Sağlam, “Bu defa maddi zararım çok yok. 3 panelimi yırtmış. Tanesi bin liradan 3 panel. İçeriden bir şey alamamış olması sevindirici. Allahtan alarmı taktırdık. Alarm olmasa bayram üstü aklımıza da gelmezdi böyle bir olayın yaşanacağı. Tüm dükkan gidebilirdi. Bir saat içinde her şeyi götürürlerdi. Daha öncede başımıza geldi. Çok kısa sürede tüm ekipmanlarımı çaldılar. 50 bin lira o zaman zarara uğradım” diye konuştu.

