Kangal ve akbaşları almak için 1 yıllık sıraya giriyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kangal ve akbaşları almak için 1 yıllık sıraya giriyorlar

DHA

Kangal ve akbaşları almak için 1 yıllık sıraya giriyorlar


Muammer İRTEMİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da, Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü´nde gen kaynaklarının korunması amacıyla yetiştirilen safkan Kangal ve akbaş türü yavru köpekleri almak isteyenlere 1 yıl sonraya gün veriliyor.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü´nün (TİGEM) Karacabey ilçesindeki en büyük harasında yer alan Köpekçilik Birimi´nde 1997 yılından bu yana safkan 'Kangal' ve 'akbaş' türü yerli ırk köpeklerin üretim ve satışı yapılıyor. Yavru köpekleri almak isteyenler, dilekçeyle merkeze başvurarak sırasını bekliyor. Yerli ırk köpeklere olan yoğun ilgiden dolayı başvuranlara, 1 yıl sonraya gün veriliyor. Birimlerinde şu an 142 köpeğe ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Köpekçilik Tesis Şefi ve Hayvan Besleme Teknikeri Seydi Vakkas Karaoğlan, amaçlarının yerli köpek ırkının gen kaynaklarının korunması olduğunu söyledi. Tesis hakkında bilgi veren Karaoğlan, "Amacımız gen kaynaklarının korunması. Çünkü bu kendi kültür ırkımız olan türlere sahip çıkılması gerekiyordu, TİGEM de bunu üstlenmiş oldu. 133 baş kapalı, 40 baş açık sistem olmak üzere 173 baş hayvan kapasiteli tesisimizde şu anda irili ufaklı damızlık satışlarımızın haricinde 142 köpeğimiz bulunmakta. Buranın amacı gen kaynaklarının korunması olduğu için bilim insanlarımızın burada ırk standartlarıyla, safkanlıklarıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Biz bu çalışmalardan başarı alıyoruz ve sattığımız yavrular kendi reklamlarını kendileri yapıyor bu nedenle vatandaşlar burayı tercih ediyor. Burada dışarıdan gelme yavru veya melez bulunmuyor, köpeklerimiz safkan olduğu için herkes burayı tercih ediyor. Biz de yoğun talepten dolayı sıra var. Bizi arayanlara dilekçeyle başvurmalarını söylüyoruz ve sıraları geldiğinde arıyoruz. Bugün başvursanız ortalama 1 yıl sonra sıra size gelir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-İsmail Hakkı SEYMEN
2021-07-24 11:03:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı'dan Basın Bayramı mesajı Özer Matlı: "Özgür ve tarafsız basın, ekonomik ve sosyal gelişimimizde önemli rol üstlenmektedir"
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı'dan Basın Bayramı ...
Bursa sahillerinde usulsüz işgale geçit yok Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri plaj çevresinde çadırla kamp kuran 100'den fazla aileye izin vermedi
YEREL HABERLER Bursa sahillerinde usulsüz işgale geçit yok Gemlik ...
(Özel) Hırsızın iş kazası güldürdü Alarmı duyan acemi hırsız telaş anları kameraya yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Hırsızın iş kazası güldürdü Alarmı duyan acemi ...
Uludağ’da kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Uludağ’da kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
(Özel) Arkadaşlarıyla bisiklet süren çocuk taşlı yolda metrelerce savruldu 16 yaşındaki gencin ölümden döndüğü anlar kamerada
YEREL HABERLER (Özel) Arkadaşlarıyla bisiklet süren çocuk taşlı ...
Bu çorba 5 asırdır yılda bir defa pişiyor Yılda bir kez pişen çorbadan içmek için uzun yollardan geliyorlar
YEREL HABERLER Bu çorba 5 asırdır yılda bir defa pişiyor Yılda bir ...
Sadağı Kanyonu'nda yürürken 3 metre yükseklikten düştü, 4 saat sonra kurtarılabildi
YEREL HABERLER Sadağı Kanyonu'nda yürürken 3 metre yükseklikten ...
Uludağ'da, piknikte odun toplamaya çıkan kadın kayıp // Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Uludağ'da, piknikte odun toplamaya çıkan kadın kayıp ...
Kanyon'da ayağı kaydı, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı Bursa'da 4 saat boyunca süren film gibi kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Kanyon'da ayağı kaydı, 4 saat süren operasyonla ...
Uludağ'da, piknikte odun toplamaya çıkan kadın kayıp
YEREL HABERLER Uludağ'da, piknikte odun toplamaya çıkan kadın kayıp
Uludağ'da odun toplamak için ormana giren yaşlı kadın kayboldu
YEREL HABERLER Uludağ'da odun toplamak için ormana giren yaşlı kadın ...
Bursaspor, Bolu’da hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Bursaspor, Bolu’da hazırlıklarını sürdürdü
Bursaspor’da üç genç oyuncu takımdan gönderildi
YEREL HABERLER Bursaspor’da üç genç oyuncu takımdan gönderildi
3'üncü kattan düşen inşaat işçisi, 7 gün sonra öldü
YEREL HABERLER 3'üncü kattan düşen inşaat işçisi, 7 gün sonra öldü
Hayata 6 gün tutunabildi
YEREL HABERLER Hayata 6 gün tutunabildi
Osmangazi'de kurban kesim satış yerleri temizleniyor
YEREL HABERLER Osmangazi'de kurban kesim satış yerleri temizleniyor
“Medyadaki mesleki kirlenme hepimizi derinden yaralıyor”
YEREL HABERLER “Medyadaki mesleki kirlenme hepimizi derinden ...
Mudanya'nın sahillerinde denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı
YEREL HABERLER Mudanya'nın sahillerinde denize girme yasağı 1 gün ...
Ak Partili gençlerden bayram ziyareti
YEREL HABERLER Ak Partili gençlerden bayram ziyareti
Yıldırım Belediyesi'nden çölyak hastalarına destek
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi'nden çölyak hastalarına destek
Bursa-Ankara karayolunda kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Bursa-Ankara karayolunda kaza: 4 yaralı
Alman Kanalı yolunda altyapı tamam
YEREL HABERLER Alman Kanalı yolunda altyapı tamam
Bursa'dan Artvin'e yardım eli
YEREL HABERLER Bursa'dan Artvin'e yardım eli
Bursa’da deniz keyfi yaparken canından oluyordu
YEREL HABERLER Bursa’da deniz keyfi yaparken canından oluyordu