Kırsalda refah seviyesi artıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafakemalpaşa, Mudanya ve Gürsu’nun kırsal mahallelerine kazandırdığı mahalle konaklarıyla kırsalda refah seviyesi her geçen gün artıyor.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de özelikle kırsal mahallelerde yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bütün dünyada yatırımların neredeyse durma noktasına geldiği pandemi sürecine rağmen özellikle altyapı ve ulaşım yatırımlarından asla taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan kırsal mahallelere de sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyor. Mudanya’nın Çepni Mahallesi’ne kazandırılan Mahalle Konağı ve meydan düzenleme çalışmaları geçen ay hizmete açılırken, Gürsu’nun Ağaköy Mahallesi için projelendirilen Mahalle Konağı’nda da çalışmalar tamamlandı. Çevre düzenlemeleri de tamamlanan bünyesinde düğün salonunu da barındıran Ağaköy Mahalle Konağı açılış için gün sayıyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde yapımına 2016 yılında başlanan ancak inşaatı yarım kalan Doğancı Mahalle Konağı’nda da artık açılış için son rötuşlar yapılıyor. Toplam 860 metrekare alan üzerine inşa edilen iki katlı binada, düğün salonu kahvehane, işyeri, ofis, sağlık odası, depo ve tuvaletlerin yanı sıra 181 metrekare alanlı teras bulunuyor. Bölge halkının her türlü sosyal ve kültürel etkinlik için kullanabileceği mahalle konağı önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

Yine Mustafakemalpaşa’nın Yamanlı Mahallesi için projelendirilen ve inşaatı yarım kalan Mahalle Konağı’nda da çalışmalar hızla ilerliyor. Toplam 840 metrekare alanda 323 metrekare inşaat alanına sahip projede düğün salonu, mutfak, depo ve tuvaletler bulunuyor. Yamanlı Mahalle Konağı’ndaki çalışmaların da ağustos ayı sonuna kadar tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Kosova Mahallesi’nde yapımına 2016 yılında başlanan temel ve çelik konstrüksiyonun kısmen yapılmasıyla yarım kalan mahalle konağında da kaba inşaat ve dış cephe boyama çalışmaları tamamlandı. Elektrik ve mekanik tesisatlar ile ince işçiliklerin devam ettiği mahalle konağının Eylül ayı içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçedeki kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara hızla devam ettiklerini söyledi. Hizmette kentkırsal ayrımı yapmadıklarını, ihtiyaç duyulan her noktaya ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Ulaşım ve alt yapı başta olmak üzere her mahallemizin kendine göre öncelikleri var. Bu bazen bir futbol sahası, bazen mahalle konağı bazen de meydan düzenlemesi oluyor. Belli bir plan dahilinde yaptığımız projeler bir bir tamamlanıyor. Halkımızın özel günlerine ev sahipliği yapacak mahalle konaklarının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

