Bursa'da helikopterli trafik denetimi

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Derya EVRENHasan BOZBEY/BURSA, (DHA)- BURSA´da jandarma ekipleri, helikopterle havadan trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatili dönüşlerinin başlamasıyla, trafik denetimlerini artırdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli gerçekleştirilen denetimde, sürücüler, helikopterle havadan da kontrol edildi. 614 kişilik personelle 62 noktada yapılan uygulamada Bursa´yı İstanbul ve İzmir ile Eskişehir ve Ankara´ya bağlayan karayolları denetlenip, kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı. Bu arada, Bursa genelinde araç yoğunluğunun olmadığı gözlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Hasan BOZBEY

2021-07-24 15:26:15



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