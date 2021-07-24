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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alman Kanalı yolunda altyapı tamam

İHA

Alman Kanalı yolunda altyapı tamam

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunuseli Mahallesi'ne girmeden Dereçavuş ve Gündoğdu yoluna bağlantının sağlanması için Alman kanalı yanına planlanan yol çalışmalarına engel olan sondaj kuyuları ve vana odalarıyla ilgili çalışmalar BUSKİ ekipleri tarafından tamamlandı.
Bursa'nın ulaşım sorununu alternatif yollarla çözüme kavuşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi'nin Alman Kanalı kenarında yapacağı 3,5 kilometrelik bağlantı yolunda çalışmalar hız kazandı. Bölgedeki yol çalışmalarına engel oluşturan sondaj kuyularıyla ilgili olarak BUSKİ ekipleri devreye girdi. Dereçavuş Mahallesi Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi devamında Alman Kanalı sol kısımda yol yapımına engel olan sondaj kuyuları ve vana odaları BUSKİ ekipleri tarafından yol kırmızı kotuna göre mevcut alt yapılar korunarak uygun hale getirildi. Yol yapımına engel olan sorunun ortadan kalkması ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri Dereçavuş bağlantı yolunda kazı dolgu çalışmalarına hız verdi.
Önemli bir alternatif olacak
EmekŞehir Hastanesi hattında yapılacak metro çalışmalarından dolayı Mudanya’ya ulaşım noktasında farklı alternatiflere ihtiyaç olduğunu dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Özellikle Yunuseli bölgesinde yoğun bir yapılaşma söz konusu. Bu yapılaşmaya paralel olarak ulaşımla alakalı Yunuseli içine girmeden alternatif yol güzergâhları oluşturulması gerekiyor. Bu manada çalışmaların başladığı bu yol önemli bir güzergâh. Alman Kanalı Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi yanından Armutköy yol bağlantı köprüsü kesiminden Yunuseli Mahallesi’ne girmeden Dereçavuş Mahallesi'ne ve Gündoğdu yoluna burası bağlanacak. Yol üç buçuk kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde sıcak asfaltla yapılacak. Bu çalışma tamamlandığına bölge ulaşımında önemli bir rahatlama olacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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