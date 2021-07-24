Bursa’da tekerleği kopan araç takla attı: 2 yaralı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde tekerleği kopan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



GemlikUmurbey yolunda arka tekeri kopan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve oğlu hafif şekilde yaralanırken, takla atan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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