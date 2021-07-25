Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur: "Bursaspor'dan taraf olun, ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyin"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur: "Bursaspor'dan taraf olun, ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyin"

İHA

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur: "Bursaspor'dan taraf olun, ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyin"

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Adanur, transfer tahtası ile ilgili olarak, "Bursaspor’da hiç kimsenin alacağı kalmaz, iş bitti. Siz kolaylık sağlasanız da sağlamasınız da bitti" ifadelerini kullandı.
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, sosyal medya hesabından sert açıklamalar yaptı. Transfer tahtasındaki son durumla ilgili konuşan Adanur, "Arkadaşlar, birilerinin zorluk çıkaracağı, bu tahtanın açılmayacağı anlamına gelmez. Ödersin parasının tamamını olur, biter. Bursasporumuz kurtuluş savaşında, bugün bizlerle omuz omuza, yan yana bu davanın yükünü sırtlayanların hepsi bu şehirde şerefle yadedilecek" dedi.

"Uyku uyutmadılar ama yine bitti"
Bursaspor’da kimsenin alacağının kalmayacağını söyleyen Emin Adanur, "İş bitti, siz kolaylık sağlasanız da bitti, sağlamasanız da bitti. 44 dosya vardı, başından beri 1 kişi bile yardımcı olmadı, yine de bitti. Bırak yardımcı olmayı, engel oldular yine bitti. Bana, arkadaşlarıma uyku uyutmadılar ama yine bitti. Kaldınız birkaç kişi, uzatmayın yeter" ifadelerini kullandı.

"Ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyin"
Adanur, son olarak şu ifadeleri kullandı: "Ahmet onu dedi, Mehmet onu yaptı, Ali'yi sevmiyorum, Veli ile meselem var. Yapmışlar ya tamam yapmışlar, seni de beni de öbürünü de kırmışlar. Bırakın toparlayalım, kırılan her şeyi onaralım, yolun sonundayız artık. Daha bu işin resmi süresi için 50 günümüz var, bu paraların tamamı 100 defa ödenir, biz istiyoruz ki bir an önce bitsin ve kimseye muhtaç olmadan ayakta kalalım. Buna engel olmayın, ha olamazsınız da zaten ama gelin Bursaspor'dan taraf olun, ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyin."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da sporun yeni adresi açılışa hazır
YEREL HABERLER Bursa’da sporun yeni adresi açılışa hazır
İznik’te yaban mersini festivali
YEREL HABERLER İznik’te yaban mersini festivali
Arama kurtarma derneğinde dehşet yaşattı
YEREL HABERLER Arama kurtarma derneğinde dehşet yaşattı
Emin Adanur: Gelin Bursaspor'dan taraf olun, ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyin
YEREL HABERLER Emin Adanur: Gelin Bursaspor'dan taraf olun, ekmek ...
İnegölspor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER İnegölspor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı
Tarihin önemli buluşları arasında gösterilen İznik Bazilikası sulara gömüldü İznik Gölü’nün yükselmesiyle bazilika sular altında kaldı
YEREL HABERLER Tarihin önemli buluşları arasında gösterilen İznik ...
Sutopu U15 Milli Takımı, Avrupa 8'incisi
YEREL HABERLER Sutopu U15 Milli Takımı, Avrupa 8'incisi
Park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü ölümden döndü
YEREL HABERLER Park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü ...
Yaz aylarında cilt rahatsızlıklarına dikkat
YEREL HABERLER Yaz aylarında cilt rahatsızlıklarına dikkat
Bursa'daki feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'daki feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 ...
Bursasporlu futbolcu ve teknik ekipten basın mensuplarına büyük jest
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcu ve teknik ekipten basın ...
Bursa’da tekerleği kopan araç takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa’da tekerleği kopan araç takla attı: 2 yaralı
Uludağ’da kaybolan kadını arama çalışmaları 27’inci saatinde devam ediyor Arama çalışmaları gece termal drone ile devam edecek
YEREL HABERLER Uludağ’da kaybolan kadını arama çalışmaları 27’inci ...
Baraj gölüne giren 3 çocuğunu kurtardı, kendisi boğuldu
YEREL HABERLER Baraj gölüne giren 3 çocuğunu kurtardı, kendisi ...
Bursa’da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba suda boğularak can verdi Bursa’da çocuklarını kurtarmak için baraja girdi, cansız bedeni polis dalgıçlar tarafından çıkarıldı
YEREL HABERLER Bursa’da 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba ...
Osmangazi'de kurban kesim satış yerleri temizleniyor
YEREL HABERLER Osmangazi'de kurban kesim satış yerleri temizleniyor
“Medyadaki mesleki kirlenme hepimizi derinden yaralıyor”
YEREL HABERLER “Medyadaki mesleki kirlenme hepimizi derinden ...
Ak Partili gençlerden bayram ziyareti
YEREL HABERLER Ak Partili gençlerden bayram ziyareti
Alman Kanalı yolunda altyapı tamam
YEREL HABERLER Alman Kanalı yolunda altyapı tamam
Bursa'dan Artvin'e yardım eli
YEREL HABERLER Bursa'dan Artvin'e yardım eli
Eski Milletvekili Demirel'den Bakan Kurum'a müsilaj mesajı
YEREL HABERLER Eski Milletvekili Demirel'den Bakan Kurum'a müsilaj ...
Modern hayvan pazarı ilk bayramda yüzleri güldürdü
YEREL HABERLER Modern hayvan pazarı ilk bayramda yüzleri güldürdü
Osmangazi’de kurban temizliği
YEREL HABERLER Osmangazi’de kurban temizliği
Bayram: “Yeşil mutabakat AB’ye ihracatı artırır”
YEREL HABERLER Bayram: “Yeşil mutabakat AB’ye ihracatı artırır”