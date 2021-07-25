Mudanya sahillerinde denize girme yasağı uzatıldı

Bursa’nın bazı sahillerinde hava muhalefeti nedeniyle denize girme yasağı bir gün daha uzatıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bazı plajlarda denize girme yasağı bir gün daha uzatıldı. Mudanya Kaymakamlığı Eşkel, Eğerce, Mesudiye sahillerinden Karacabey Boğazı'na kadar seyreden sahil şeridinde denize girmeyi olumsuz hava şartları sebebiyle 2324 Temmuz'da yasaklamıştı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada yasağın bir gün daha uzatıldığı öğrenildi.

Yasağın diğer günlerde devam edip etmeyeceğinin hava tahminlerine bağlı olacağı bildirildi.

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