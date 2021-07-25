Duyarsız vatandaşlar Mudanya sahillerini çöplüğe çevirdi

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mudanya’ya yüzmeye gelen tatilciler, sahilleri çöplüğe çevirdi.

Bursa’da Kurban Bayramı tatilini Mudanya’nın Kumyaka sahilinde geçirmek isteyenler vatandaşlar sahilleri çöplüğe çevirdi. Ağırlıklı olarak Bursa’dan günübirlikçi vatandaşların yüzmeye geldiği sahillerin görüntüsü şehir çöplüklerini aratmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.