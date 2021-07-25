Uludağ'da kaybolan kadın bulundu (2)

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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KAYIP KADIN BULUNDU

Bursa Uludağ'da geçen cuma günü piknik sırasında odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan Gülefer Boynukısa (59), sağ olarak bulundu. Merkez Yıldırım ilçesi, Kaplıkaya Mahallesi'nin üst kesimlerinde bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMENGürkan DURAL

2021-07-25 20:08:24



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