Herkes onu 3 gündür Uludağ'da arıyordu...53 saat sonra şehre yakın bir noktada bulundu Uludağ’da Cuma günü kaybolan 59 yaşındaki kadın yürüyerek Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Köyü ile Kaplıkaya arasındaki ormanlık alana indi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Herkes onu 3 gündür Uludağ'da arıyordu...53 saat sonra şehre yakın bir noktada bulundu Uludağ’da Cuma günü kaybolan 59 yaşındaki kadın yürüyerek Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Köyü ile Kaplıkaya arasındaki ormanlık alana indi

İHA

Herkes onu 3 gündür Uludağ'da arıyordu...53 saat sonra şehre yakın bir noktada bulundu Uludağ’da Cuma günü kaybolan 59 yaşındaki kadın yürüyerek Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Köyü ile Kaplıkaya arasındaki ormanlık alana indi

Bursa Uludağ'da Cuma günü odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan ve 263 kişilik arama kurtarma ekibinin 3 gündür aradığı 59 yaşındaki Gülefer Boynukısa, Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Köyü'nde jandarma ekibi tarafından sağ salim bulundu
Ailesiyle birlikte pikniğe gelen ve odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları 3 gündür sürüyordu.
Uludağ'ın zirvesine yakın noktada Çobankaya ve Bakacak arasındaki ormanlık alanda kaybolan Boynukısa, ormanda yaklaşık 53 saat yürüyerek merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Köyü ile Kaplıkaya Vadisi arasındaki ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından bulundu. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve 112 ekibi de sevk edildi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın da katıldığı bugünkü arama çalışmalarında drone ve termal kameralar da kullanılmıştı.
Sağlık durumu iyi olduğu bildirilen Boynukısa'nın 112 ekibi tarafından bölgeden alınarak en yakın sağlık kuruluşuna sevk edileceği öğrenildi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat bugün yaptığı açıklamada, "Cuma günü bu saatlerde kaybolan hanımefendiyi arama çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz sabah günün aydınlanmasıyla çalışmalarına başladı. Ancak şu ana kadar herhangi bir emareye rastlamadık. Drone ve termal kameralarımızla 263 kişilik sivil ve resmi arama kurtarma ekiplerimiz ile bölgede teyakkuz halindeyiz. Bugünkü tarama çalışmalarımızın sonunda inşallah canlı bir şekilde bulacağımızı düşünüyoruz. Allah’tan ümit kesilmez. Hanımefendiyi buluncaya kadar aramatarama faaliyetlerimiz devam edecek. Kayıp olduğu bölgenin 8 kilometrekare alanında ekiplerimiz parselasyon yöntemiyle tarama faaliyeti yapıyor. Bugün ümitliyiz" diye konuşmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uludağ'da kaybolan kadın bulundu (2)
YEREL HABERLER Uludağ'da kaybolan kadın bulundu (2)
Bursaspor’da yüzler gülüyor Yeşil-beyazlı takım günü tek antrenmanla tamamladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da yüzler gülüyor Yeşil-beyazlı takım günü ...
Bursa Büyükşehir'li Hatice Kübra olimpiyatlarda tarih yazdı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir'li Hatice Kübra olimpiyatlarda tarih ...
Suuçtu bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER Suuçtu bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı
Yangın çıkan otomobil, hareket edip dere yatağına düştü
YEREL HABERLER Yangın çıkan otomobil, hareket edip dere yatağına ...
Alev alev yanan araç dere yatağına böyle düştü
YEREL HABERLER Alev alev yanan araç dere yatağına böyle düştü
Uludağ'da kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Uludağ'da kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
Dağın zirvesindeki bahçesini yaban hayvanlarından böyle koruyor
YEREL HABERLER Dağın zirvesindeki bahçesini yaban hayvanlarından ...
Uludağ’da kaybolan kadını arama çalışmaları 48’inci saatinde devam ediyor Bursa Valisi Canbolat: "Bugünkü çalışmaların ardından sağ ulaşacağımızı düşünüyoruz"
YEREL HABERLER Uludağ’da kaybolan kadını arama çalışmaları 48’inci ...
Kumla’da günlük 100 ton çöp
YEREL HABERLER Kumla’da günlük 100 ton çöp
Yüksek faturaların çözümü yenilenebilir enerji
YEREL HABERLER Yüksek faturaların çözümü yenilenebilir enerji
İnegöl’de unutulmaz Türk Halk Müziği gecesi
YEREL HABERLER İnegöl’de unutulmaz Türk Halk Müziği gecesi
Başkan Sertaslan’dan aşı çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Sertaslan’dan aşı çağrısı
Bursa’da leylek yavrularına kubbe üstünde tedavi
YEREL HABERLER Bursa’da leylek yavrularına kubbe üstünde tedavi
Bursa’da sahipsiz hayvanlar da bayram etti
YEREL HABERLER Bursa’da sahipsiz hayvanlar da bayram etti
Duyarsız vatandaşlar Mudanya sahillerini çöplüğe çevirdi
YEREL HABERLER Duyarsız vatandaşlar Mudanya sahillerini çöplüğe ...
Mudanya sahillerinde denize girme yasağı uzatıldı
YEREL HABERLER Mudanya sahillerinde denize girme yasağı uzatıldı
Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur: "Bursaspor'dan taraf olun, ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyin"
YEREL HABERLER Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur: "Bursaspor'dan ...
Bursa’da sporun yeni adresi açılışa hazır
YEREL HABERLER Bursa’da sporun yeni adresi açılışa hazır
İznik’te yaban mersini festivali
YEREL HABERLER İznik’te yaban mersini festivali
Arama kurtarma derneğinde dehşet yaşattı
YEREL HABERLER Arama kurtarma derneğinde dehşet yaşattı
Emin Adanur: Gelin Bursaspor'dan taraf olun, ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyin
YEREL HABERLER Emin Adanur: Gelin Bursaspor'dan taraf olun, ekmek ...
İnegölspor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER İnegölspor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı
Tarihin önemli buluşları arasında gösterilen İznik Bazilikası sulara gömüldü İznik Gölü’nün yükselmesiyle bazilika sular altında kaldı
YEREL HABERLER Tarihin önemli buluşları arasında gösterilen İznik ...