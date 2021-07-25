Serdar Özkan’dan Bursaspor’la ilgili açıklama geldi “Büyük camiaya saygımdan susuyorum”

Bursaspor’un transfer tahtasının açılmasında kilit rol oynayan tecrübeli futbolcu Serdar Özkan, konuyla ilgili sert bir açıklama yayımladı. Yeşilbeyazlı takımın eski oyuncusu, “Ben geçen sene ne kadar adım attıysam karşılık göremedim. Şunu bilin üzerinde baskı kurmaya çalıştığınız oyuncu 20 yaşında değil. O kadar çok şey var ki anlatmak istediğim ama dediğim gibi büyük camiaya saygımdan susuyorum” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da gözler transfer tahtasının açılmasına çevrildi. Yeni yönetimin gelmesiyle birçok dosyada olumlu sonuç alan yeşilbeyazlı kulüp, yasağın kalkmasına birkaç adım kala Serdar Özkan cephesinden olumsuz yanıtlar aldı. Durumla alakalı olarak ise 34 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından sert bir açıklama yayımladı. Serdar Özkan şu ifadelerini kullandı:

“Şimdi siz beni hedef gösteriyorsunuz öyle mi? Ama ben o koskoca camiaya saygımdan dolayı konuşmayacağım. 1 ay önce beni Bursa'ya çağırıp nasıl anlaştığımızı nasıl orta yolu bulduğumuzu da keşke anlatsaydınız. Sonrasındaki tavrınızı da anlatsaydınız. Şimdi işin kolayı 1 kişi kaldı Serdar parasının hepsini istiyor. Bu kadar kolay değil insanları küçültmeye çalışmak, karalama yapmak. Ayıptır, günahtır. Merak etmeyin bizim konuştuklarımız aramızda kalır. Ben geçen sene ne kadar adım attıysam karşılık göremedim. Şunu bilin üzerinde baskı kurmaya çalıştığınız oyuncu 20 yaşında değil. O kadar çok şey var ki anlatmak istediğim ama dediğim gibi büyük camiaya saygımdan susuyorum. Not: 6 senedir Eskişehirspor'dan alacağıma her sene ilk imzayı ben atıyorum. Bu taraftan da bakın istedim. Kalın sağlıcakla.”

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