Bursa'da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda S.A. ve V.Ö. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramasında 18.7 gram uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan başlatılan tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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