Uludağ TTO’da tecrübeler konuşuyor

Bursa Uludağ TTO’nun Horizon Europe (Ufuk Avrupa) projeleri için başlattığı ‘Tecrübe Paylaşımı’ buluşmaları devam ediyor. İkinci buluşmada, sunulan fikirlerin çok iyi etki bırakması gerektiğine dikkat çekildi.

Bursa Uludağ TTO, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve ULUTEK Teknopark iş birliği ile Horizon Projeleri Tecrübe Paylaşımı Semineri’nin ikincisi gerçekleştirildi. Bursa Uludağ TTO Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam’ın moderatörlüğünde düzenlenen çevrimiçi faaliyette TOFAŞ, ULUÇEV ve INNVOTEK firmalarının yetkilileri, Horizon Europe projeleri ile ilgili tecrübelerini paylaştı.

Firma olarak bugüne kadar Avrupa Birliği (AB) fonlarından 3.4 milyon Euro destek aldıklarını dile getiren TOFAŞ ArGe Merkezi ve Teşvik Sorumlusu Kemal Ekbiç, “Ürün geliştirme çalışmalarımızın içinde AB ile 14 projemiz bulunuyor. Bu projelerden yararlanmak için öncelikle doğru grubu ve projeyi bulmak çok önemli. TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktası ile çok sıkı temasta olmak da fayda var. Ağınızda eğer yabancı bir partneriniz varsa onlarla iletişim kurmanız, yarar sağlayacaktır. Firmanızın yetkinliklerini AB sitelerinde yayınlamak da önemli. Şirketinizin reklamını yapmalısınız. Sosyal medya mecralarında şirketinizin potansiyelini yazmanız da önemli olacaktır. Ufuk 2020’nin düzenlediği etkinliklere mutlaka katılın. Burada tanışacağınız kişilerle proje çalışmasına girebilirsiniz” dedi.

ULUÇEV’de İş Geliştirme ve ArGe’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Erdem Kestioğluda KOBİ gözünden tecrübelerini paylaştı. Kestioğlu, “KOBİ olarak bu projelerde yer alabilme açısından başta bir tedirginlik yaşadık ama süreç, bizi güzel noktalara getirdi. Özellikle Horizon Projesinde yer alabilmemizi ve bütçemizi yükselten en önemli unsurlardan biri, Türkiye’de ve dünyada üzerinde çok çalışılmayan ‘arıtma tesislerinin sun’î zekâ ile otomatik akıllı kontrolü’ diye bahsedebileceğimiz sistemle ilgili çalışmamız. Horizon Projesinde de üzerinde çok çalışılmayan bir konuya yer vermemiz, açıkçası önemli bir desteğe sahip olmamıza yardımcı oldu” diye konuştu.

Innvotek firmasından Dr. Mustafa Yavuz da‘Horizon Projelerinin Hakem Gözünden Değerlendirilmesi’ sunumunu yaptı. Projede en önemli konulardan birinin fikrin kalitesi ve özgünlüğü olduğunu söyleyen Yavuz, “Fikir, projenin en büyük temel olgusu. Değerlendirme yapılırken üç önemli başlık var: mükemmellik, etki ve uygulama. Mükemmellik, genelde proje fikrinizi anlattığınız bir bölüm. Zaten proje yazarken size bir şablon veriliyor. Bu şablondaki bütün kriterlere uygun cevap verebilmeniz lazım. Çünkü o kriterlere göre puanlama yapıyoruz. Türkiye’de mükemmeliyet kısmında çok mesele yaşamıyoruz, ama etki konusunda firmamız devreye giriyor. Çünkü maalesef millet olarak abartmayı sevmiyoruz. Ama bu bölüm, cidden abartılarak yazmanız gereken bir kısım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.