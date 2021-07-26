İshakpaşa bölgesinde eksikler gideriliyor

İnegöl Belediyesi, İshakpaşa Camii bölgesinde lavabo ve abdest alma yerlerinin yeniden yapılması için çalışmalara başladı. Eski lavaboların olduğu bina yıkılırken, yerine 2 katlı İnegöl’ün eski evlerini hatırlatan cumbalı bir bina yapılacak.

İshakpaşa Camii bölgesinde eksiklerin giderilmesi için İnegöl Belediyesi çalışmalara başladı. Lavabolar ile kadın abdest alma yeri meselesinin çözümü için çarşı bölgesinde bulunan eski lavaboların yer aldığı bina Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlâk edildi. Burada yeni bir yapı içerisinde lavabolar ile abdesthane inşa edilecek. Aynı yerde iki kattan oluşan yeni bir yapı yükselecek. Zemin katta 1 adet işyeri, 7 erkek ve 2 bayan olmak üzere 9 adet umumî helâ yer alacak. Yeni planlanan projede zemin kat umumî helâ, 1. kat ise iş yeri olarak tasarlandı. Zemin katta 8 bay, 2 bayan hela, 5 bay 2 kadın abdest alma yeri ile bebek bakım nişi bulunacak. Tek yola cepheli olarak inşa edilecek binanın cephesinde İnegöl’ün eski evlerini hatırlatan cumba şeklinde iki adet çıkma yapılacak. Ayrıca İshakpaşa Camiinin taş dokusu esas alınarak geçmişe dönük bir hava yakalamak maksadı ile Mimar Sinan'ın eserlerinde çokça kullandığı küfeki taşı kaplaması yapılması plânlanıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bölgede incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından çalışma hakkında açıklama yapan Alper Taban, “Şehrimizin tarihî mevkilerinden biri olan İshakpaşa Camii külliye mantığında inşâ edilmiş bir eser. Camimiz, medresemiz, hemen yanında çarşımız var. Lavabolarımızın olduğu eskimiş binayı hafta sonu içerisinde tatil olduğu günlerde yıkarak yeni binanın inşaat faaliyetlerini başlattık. Burada biliyorsunuz hemen lavaboların yanında küçük dükkânlar vardı. Bu dükkânları da buraya katarak çalışmayı başlamış olduk. Burada iki katta toplam 200 metrekarelik bir inşaat alanı olacak ve kadın ve erkeklerin abdest alabileceği, kullanabileceği mekân oluşmuş olacak. Üst tarafında yine iki adet iş yeri bulunacak” diye konuştu.

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