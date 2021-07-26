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Türkiye ve Türkmenistan’ın kardeşliği ticarî ilişkilere yansıyor BTSO’dan Türkmenistan webinarı

İHA

Türkiye ve Türkmenistan’ın kardeşliği ticarî ilişkilere yansıyor BTSO’dan Türkmenistan webinarı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında ‘Türkmenistan Pazarı ve Ticaret İmkanları’ webinarı düzenlendi. Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ortak tarih ve kardeşliğin iki ülke arasındaki ticarete yansıdığını söyledi.
BTSO koordinatörlüğünde, Aşkabat Büyükelçiliği, Aşkabat Ticaret Müşavirliği ve DEİK işbirliği ile 'Türkmenistan Pazarı ve Ticaret İmkanları' konulu online seminer, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Programda Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, DEİK Türkiye Türkmenistan İş Konseyi Başkanı Halil Avcı ve Aşkabat Ticaret Müşaviri Ayhan Işık, katılımcılarla Türkmenistan ekonomisinin yanı sıra yatırım fırsatları konusunda bilgiler paylaştı.
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Koçaslan, oda olarak geçen sene temmuz ayından bu yana 52 webinar buluşması gerçekleştirdiklerini ve 10 binin üzerinde kişinin bu programlara katıldığının altını çizdi. Orta Asya’nın en önemli ekonomilerinden olan Türkmenistan ile Türkiye’nin iki kardeş ülke olduğunu belirten Koçaslan, “Türkiye, 1991 yılında Türkmenistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. O tarihten bu yana siyasî ilişkiler ve ticarî ilişkilerimiz sürekli gelişme gösterdi. Bursa’dan Türkmenistan’a ihracat gerçekleştiren firma sayımız 80’e yaklaştı. Şehrimizde Türkmenistan sermayeli 7 firma da faaliyet gösteriyor” dedi.
Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Türkmenistan’ın Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu söyledi. Ortak tarih, inanç ve değerler açısından iki halk arasında köklü ilişkilerin devam ettiğinin altını çizen Oral, “Kültürel yakınlık, iki halkın arasındaki gerçekten var olan kardeşlik bağları, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ticari ilişkilerin en büyük destekçisidir. Türkmenistan’a geldiğinizde özellikle Aşkabat’a indiğiniz andan itibaren, bu ülkenin bağımsızlığını kazandığı ândan itibaren Türk insanlarının ne kadar büyük emeği olduğunu görüyorsunuz. Meselâ havaalanını bir Türk firmamız inşa etti. Aşkabat’ta neredeyse tüm sembol yapılar, Türk müteahhitleri üstlendiği projelerle ortaya çıkarıldı. Müteahhitlik alanında Türkmenistan’ın Türkiye için önemi gerçekten çok büyük. Bu kadar küçük nüfuslu ülkede büyük ve başarılı işlerin yapılması Türkiye için memnuniyet verici” ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Türkmenistan arasında farklı sektörlerde de önemli gelişmelerin yaşandığını belirten Oral, şöyle konuştu:
“Türkmenistan’da ekonomik anlamda Türkiye varlığını her alanda hissettiriyor. Markete gittiğinizde bile oradaki seçenekler arasında Türk markalarının ne kadar büyük yer kapladığını görüyorsunuz. Son dönemde özellikle Türk dizilerinin Türkmenistan’da yaygın olması, Türk televizyon kanallarının seyredilmesi, Türk çizgi filmlerinin yoğun ilgi görmesi iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirirken, burada doğal bir pazar da oluşturuyor. İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin ciddi bir ivme yakalaması gelecek için umut verici. Önümüzdeki aylarda sayın Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan’ı ziyaret etmesi plânlanıyor. İki lider arasındaki bu kardeşlik bağları, iş dünyamıza da açılım sağlayacaktır. Bizler büyükelçilik olarak iş dünyamız ile çok yakın ilişki içindeyiz. Güçlü bir kadromuz var. Her türlü yardımı ve desteği vermeye hazırız.”
DEİK Türkiye Türkmenistan İş Konseyi Başkanı Halil Avcı, DEİK olarak iş adamlarının Türkmenistan’da sesi olmaya çalıştıklarını söyledi. “Türkmenistan bir fırsatlar ülkesidir” diyen Avcı, “Tabii ki değerlendirebilenler için bunu söyleyebilirim. Türkmenistan’ın Çin ile ikili ilişkileri oldukça iyi. Çin’e iki doğalgaz boru hattı ile gaz ihraç eden bir ülkeden bahsediyoruz. Gaz rezervlerine sahip olan Türkmenistan’ın, Rusya ve İran’a da boru hattı bulunuyor. Türkmenistan, 30 yıllık dönem içinde Türk müteahhitlerine yaklaşık 60 milyar dolarlık pazar sağlamış bir ülke. Türkmenistan iş adamları artık dünyaya açılabilecek bilgi birikimine ulaştı. Türk iş insanlarımız için KOBİ ölçekli Türkmen firmalarla iş yapabilme imkânı var. Özellikle tarım alanında ve seracılıkta bu işbirliği yapılabilir. Türkmenistan aktif bir pazar. En büyük avantajlarından birisi dil probleminin olmaması. Bu büyük bir avantaj. DEİK olarak Türkmenistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek, tanıtmak için çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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