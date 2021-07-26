Kasey Shepherd, TOFAŞ'ta

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi´nde geride kalan sezonun `en iyi beşine´ seçilen, Amerikalı guard Kasey Shepherd ile anlaşma sağladı.
2021-2022 sezonu kadro yapılanması için çalışmalarını devam eden TOFAŞ, yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir takviye daha gerçekleştirdi. Mavi-yeşilliler, geçen sezon Rus ekibi Nizhny Novgorod´da forma giyen Amerikalı guard Kasey Shepherd´ı kadrosuna kattı. 2020-2021 sezonunda kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Shepherd, VTB Ligi´nde 14.8 sayı-3.2 ribaund-3.4 asist-1.3 top çalma; Basketbol Şampiyonlar Ligi´nde (BCL) ise 18.2 sayı-3.7 ribaund-4.8 asist-1.5 top çalma ortalamalarını sergilerken, BCL´de takımını Final 8´e taşımayı başardığı sezonda önce play-off´ların en değerli oyuncusu (MVP) seçildi, ardından da `sezonun en iyi beş oyuncusu´ içerisinde yer bulmayı başarmıştı.
1994 doğumlu ve 1.90 cm boyundaki Amerikalı oyuncu, point guard (1) ve shooting guard (2) pozisyonlarında görev yapıyor.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-07-26 15:42:02
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