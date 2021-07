Azerbaycan’ın millî şairi Nizami Gencevî Bursa’da anıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin millî şairleri arasında yer alan Nizami Gencevî, doğumunun 880. yıl dönümünde Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrede anıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 2021 yılının Nizami Gencevî yılı ilan edilmesi münasebetiyle Bursa Uludağ Üniversitesi’nde uluslararası bir kongre düzenlendi. Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti tarafından tertip edilen programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, T.C. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. Rafael Hüseynov, Türk ve Azerbaycanlı yetkililer ile akademisyenler katıldı.

Kongrenin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk milletinin Anadolu ve Kafkaslar başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında bin yıldır varlığını sürdürdüğüne işaret etti. Millet olarak istiklâl ve istikbâl mücadelesi verildiğine herkesin şahitlik ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu vesîle ile en son Karabağ’da şehit olan kardeşlerimiz başta olmak üzere varlık mücadelemiz içerisinde canlarını feda eden bütün şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Hiçbir vakit nereden geldiğimizi ve neden geldiğimizi unutmadık, unutmayacağız” diye konuştu.

Medeniyetlerin buluşma ve kaynaşma noktası olan Anadolu’nun her adımında bir tarih yattığını vurgulayan Alinur Aktaş, bu toprakların insanlık tarihinin en önemli kısmına şahitlik ettiğini belirtti. Türk milletinin dünya genelinde milyonlarca kardeşi bulunduğunu aktaran Aktaş, “Aynı dili konuşan ve benzeri şeyleri söyleyen milyonlarca kardeşiz. Tâbiri caizse hamurumuz aynı coğrafyada yoğruldu. Dilimizi, tarihimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi gittiğimiz her yere taşıyarak dünyanın ortak değerleri arasına kattık. Bugün de önemli bir değeri anmak ve anlamak için bir araya geldik. Doğumunun 880. yılında düzenlenen program ile büyük mütefekkir Nizami Gencevî’yi ve onun eserlerini daha iyi anlamış olacağız” dedi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, üniversite olarak böylesine önemli bir programa ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını aktardı. Konuşmasında Bursa Uludağ Üniversitesi hakkında kısa bilgilere de yer veren Kılavuz, “Bursa, Osmanlı ve Türkİslâm medeniyetinin hayat bulduğu güzide bir şehrimiz. Üniversitemiz de bu şehrimizde 1975 yılında kurulan ilk yüksek eğitim kurumudur. Türkiye’nin en yoğun ve önemli üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Her yıl 10 bin civarında mezun veriyoruz. YÖK’ün yaptığı yeni yapılanma ile 4 yıldır araştırma üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Türk ve Türkiye dostu ülkelerdeki gençlerin eğitim imkânı bulduğu bir üniversiteyiz” diye konuştu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” sözüne atıfta bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Önümüzdeki 20 yıl içerisinde bu sözün dünya genelinde gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bizim burada yetiştirdiğimiz misafir öğrencilerimiz ile bu mümkün olacak. Dünyanın 135 farklı ülkesinden gence ev sahipliği yapıyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra ülkelerine Türk dostu bireyler olarak dönecekler. Bu eğitimli gençler, yakın gelecekte ülkelerinin kaderlerinde söz sahibi olacaklar. İşte bizler de öğrencilerimizi bu anlayış ile yetiştiriyoruz. 2529 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sempozyumda ülkeler arasındaki bilimsel ve akademik işbirliği çalışmalarına vesile olacaktır. Biz üniversite olarak bu anlamda her türlü işbirliğine açık olduğumuzu iletiyoruz. Programın çok verimli geçeceğine gönülden inanıyor, emeği ve katkısı bulunan herkese gönülden teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Azerbaycan Milletvekili ve Nizami Gencevî Azerbaycan Devlet Edebiyat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Prof. Dr. Rafael Hüseynov da büyük şair Nizami Gencevî’nin konuşulacağı programın kendileri ve Azerbaycan Cumhuriyeti açısından çok kıymetli olduğunu vurguladı. Gencevî’nin dünya genelinde tanınan bir fikir adamı olduğuna işaret eden Prof. Dr. Rafael Hüseynov, Türk milletine ve Türk edebiyatına önemli katkıları olduğunu söyledi.

Ressam Mikayıl Abdullayev tarafından oluşturulan resim sergisinin açılışının da gerçekleştirildiği Kongre, 29 Temmuza kadar devam edecek. Program çerçevesinde 2627 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek sempozyumlarda yer alacak akademisyenler, Nizami Gencevî adına hazırladıkları sunumları davetlilerle paylaşacak.

