Azerbaycan’ın millî şairi Nizami Gencevî Bursa’da anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azerbaycan’ın millî şairi Nizami Gencevî Bursa’da anıldı

İHA

Azerbaycan’ın millî şairi Nizami Gencevî Bursa’da anıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin millî şairleri arasında yer alan Nizami Gencevî, doğumunun 880. yıl dönümünde Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrede anıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 2021 yılının Nizami Gencevî yılı ilan edilmesi münasebetiyle Bursa Uludağ Üniversitesi’nde uluslararası bir kongre düzenlendi. Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti tarafından tertip edilen programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, T.C. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. Rafael Hüseynov, Türk ve Azerbaycanlı yetkililer ile akademisyenler katıldı.
Kongrenin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk milletinin Anadolu ve Kafkaslar başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında bin yıldır varlığını sürdürdüğüne işaret etti. Millet olarak istiklâl ve istikbâl mücadelesi verildiğine herkesin şahitlik ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu vesîle ile en son Karabağ’da şehit olan kardeşlerimiz başta olmak üzere varlık mücadelemiz içerisinde canlarını feda eden bütün şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Hiçbir vakit nereden geldiğimizi ve neden geldiğimizi unutmadık, unutmayacağız” diye konuştu.
Medeniyetlerin buluşma ve kaynaşma noktası olan Anadolu’nun her adımında bir tarih yattığını vurgulayan Alinur Aktaş, bu toprakların insanlık tarihinin en önemli kısmına şahitlik ettiğini belirtti. Türk milletinin dünya genelinde milyonlarca kardeşi bulunduğunu aktaran Aktaş, “Aynı dili konuşan ve benzeri şeyleri söyleyen milyonlarca kardeşiz. Tâbiri caizse hamurumuz aynı coğrafyada yoğruldu. Dilimizi, tarihimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi gittiğimiz her yere taşıyarak dünyanın ortak değerleri arasına kattık. Bugün de önemli bir değeri anmak ve anlamak için bir araya geldik. Doğumunun 880. yılında düzenlenen program ile büyük mütefekkir Nizami Gencevî’yi ve onun eserlerini daha iyi anlamış olacağız” dedi.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, üniversite olarak böylesine önemli bir programa ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını aktardı. Konuşmasında Bursa Uludağ Üniversitesi hakkında kısa bilgilere de yer veren Kılavuz, “Bursa, Osmanlı ve Türkİslâm medeniyetinin hayat bulduğu güzide bir şehrimiz. Üniversitemiz de bu şehrimizde 1975 yılında kurulan ilk yüksek eğitim kurumudur. Türkiye’nin en yoğun ve önemli üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Her yıl 10 bin civarında mezun veriyoruz. YÖK’ün yaptığı yeni yapılanma ile 4 yıldır araştırma üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Türk ve Türkiye dostu ülkelerdeki gençlerin eğitim imkânı bulduğu bir üniversiteyiz” diye konuştu.
Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” sözüne atıfta bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Önümüzdeki 20 yıl içerisinde bu sözün dünya genelinde gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bizim burada yetiştirdiğimiz misafir öğrencilerimiz ile bu mümkün olacak. Dünyanın 135 farklı ülkesinden gence ev sahipliği yapıyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra ülkelerine Türk dostu bireyler olarak dönecekler. Bu eğitimli gençler, yakın gelecekte ülkelerinin kaderlerinde söz sahibi olacaklar. İşte bizler de öğrencilerimizi bu anlayış ile yetiştiriyoruz. 2529 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sempozyumda ülkeler arasındaki bilimsel ve akademik işbirliği çalışmalarına vesile olacaktır. Biz üniversite olarak bu anlamda her türlü işbirliğine açık olduğumuzu iletiyoruz. Programın çok verimli geçeceğine gönülden inanıyor, emeği ve katkısı bulunan herkese gönülden teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.
Azerbaycan Milletvekili ve Nizami Gencevî Azerbaycan Devlet Edebiyat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Prof. Dr. Rafael Hüseynov da büyük şair Nizami Gencevî’nin konuşulacağı programın kendileri ve Azerbaycan Cumhuriyeti açısından çok kıymetli olduğunu vurguladı. Gencevî’nin dünya genelinde tanınan bir fikir adamı olduğuna işaret eden Prof. Dr. Rafael Hüseynov, Türk milletine ve Türk edebiyatına önemli katkıları olduğunu söyledi.
Ressam Mikayıl Abdullayev tarafından oluşturulan resim sergisinin açılışının da gerçekleştirildiği Kongre, 29 Temmuza kadar devam edecek. Program çerçevesinde 2627 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek sempozyumlarda yer alacak akademisyenler, Nizami Gencevî adına hazırladıkları sunumları davetlilerle paylaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegölspor Teknik Direktörü Şimşir: Rakiplerin korkulu rüyası bir İnegölspor var
YEREL HABERLER İnegölspor Teknik Direktörü Şimşir: Rakiplerin ...
Kasey Shepherd, TOFAŞ'ta
YEREL HABERLER Kasey Shepherd, TOFAŞ'ta
Yaz aylarında cilt rahatsızlıklarına dikkat
YEREL HABERLER Yaz aylarında cilt rahatsızlıklarına dikkat
Türkiye ve Türkmenistan’ın kardeşliği ticarî ilişkilere yansıyor BTSO’dan Türkmenistan webinarı
YEREL HABERLER Türkiye ve Türkmenistan’ın kardeşliği ticarî ...
Yanlışlıkla kendini vurunca, evini silah atölyesine çevirdiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yanlışlıkla kendini vurunca, evini silah atölyesine ...
Türk Yıldızları Koyunhisar Zaferi için uçacak
YEREL HABERLER Türk Yıldızları Koyunhisar Zaferi için uçacak
Dürdane’ye yeni meydan Osmangazi’de hizmet sağanağı sürüyor
YEREL HABERLER Dürdane’ye yeni meydan Osmangazi’de hizmet sağanağı ...
İshakpaşa bölgesinde eksikler gideriliyor
YEREL HABERLER İshakpaşa bölgesinde eksikler gideriliyor
Bursaspor kuvvet çalışması yaptı
YEREL HABERLER Bursaspor kuvvet çalışması yaptı
Silah imâlathanesi olarak kullandığı evinde kendini vurdu
YEREL HABERLER Silah imâlathanesi olarak kullandığı evinde kendini ...
Karacabey Belediyesi’nden vatandaşlara teşekkür
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi’nden vatandaşlara teşekkür
Uludağ TTO’da tecrübeler konuşuyor
YEREL HABERLER Uludağ TTO’da tecrübeler konuşuyor
Yüksek faturaların çözümü yenilenebilir enerji
YEREL HABERLER Yüksek faturaların çözümü yenilenebilir enerji
İnegöl’de unutulmaz Türk Halk Müziği gecesi
YEREL HABERLER İnegöl’de unutulmaz Türk Halk Müziği gecesi
Duyarsız vatandaşlar Mudanya sahillerini çöplüğe çevirdi
YEREL HABERLER Duyarsız vatandaşlar Mudanya sahillerini çöplüğe ...
Yıldırım orman yangınlarına sebep oldu
YEREL HABERLER Yıldırım orman yangınlarına sebep oldu
“Cimri” kahkahaya boğdu
YEREL HABERLER “Cimri” kahkahaya boğdu
Çocuklarda ishallere dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda ishallere dikkat
PERDER’den istihdama büyük katkı
YEREL HABERLER PERDER’den istihdama büyük katkı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı
Çocuk tacizcisini deşifre eden aileye tehdit Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden zanlının görüntülerini deşifre eden aile tehditten kurtulamıyor
YEREL HABERLER Çocuk tacizcisini deşifre eden aileye tehdit Bursa'da ...
Kestelli çocuklar çifte bayram yaşadı Kestel sokaklarında şenlik coşkusu
YEREL HABERLER Kestelli çocuklar çifte bayram yaşadı Kestel ...
İznik'te uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER İznik'te uyuşturucu operasyonu
Osmangazi’de can dostlar emin ellerde
YEREL HABERLER Osmangazi’de can dostlar emin ellerde