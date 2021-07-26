Firari DAEŞ üyesi, yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, terör örgütü DEAŞ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İzzet B. (31) yakalanıp, cezaevine kondu.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İzzet B.´nin kırsal Sulhiye Mahallesi´nde saklandığını tespit etti. Dün şüphelinin saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, İzzet B.´yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet B., tutuklanarak cezaevine kondu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-07-26 16:06:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.