Firari DAEŞ üyesi, yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, terör örgütü DEAŞ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İzzet B. (31) yakalanıp, cezaevine kondu.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İzzet B.´nin kırsal Sulhiye Mahallesi´nde saklandığını tespit etti. Dün şüphelinin saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, İzzet B.´yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet B., tutuklanarak cezaevine kondu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-07-26 16:06:24
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