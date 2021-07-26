Firari DAEŞ'li İnegöl'de yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri firari DAEŞ üyesini yakaladı.

Jandarma ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari DAEŞ silahlı terör örgütü üyesi İzzet B'nin (31) kırsal Sulhiye Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şahsı mahallede yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.