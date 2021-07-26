Bursa Valiliği'nden sıcak hava uyarısı

Bursa Valiliği hafta sonuna kadar sürecek sıcak hava uyarısında bulundu.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; önümüzdeki bir haftalık süreçte ilimizin sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin edilmektedir. Bölgemizde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren hafta sonuna kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı, günün en yüksek hava sıcaklıklarının 3437 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.
Sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11:00 16:00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik sağlık problemi olanların güneş çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
Geçerlilik periyodu: 27.07.2021 11:00 31.07.2021 16:00
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.