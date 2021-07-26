Hırsızlık şüphelisi, gazetecilere terlik fırlattı (2)

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BABA VE BÜYÜK KIZI TUTUKLANDI, TERLİK FIRLATAN KIZ SERBEST

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 12 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Orhan Elgörmüş ve kızı Aleyna Şenyüz tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gazetecilere terlik fırlatan S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-07-26 22:48:06



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